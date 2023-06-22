Размеры административных штрафов, применяемых Бюро принудительного исполнения (БПИ), не будут превышать сумму, установленную ко взысканию в исполнительных документах. Соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности на 42-м пленарном заседании одобрил Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.

В настоящее время в законодательстве установлено, что БПИ при Генеральной прокуратуре применяет административные штрафы к должникам в случае несвоевременного погашения задолженности, подлежащей взысканию по исполнительному документу. Размер штрафа в соответствии с КоАО может быть определён в отношении граждан от 300 тысяч до 1,5 млн сумов, в отношении должностных лиц — от 1,5 млн сумов до 3 млн сумов.

Сенаторы отметили, что назначение штрафа, который выше суммы задолженности, подлежащей выплате, является нарушением принципов социальной справедливости. «Такое положение, естественно, оказывает негативное воздействие на платёжеспособность граждан», — отмечается в сообщении пресс-службы Сената.

Глава верхней палаты парламента Танзила Нарбаева, выступая на заседании, сказала: «Применять штраф в 300 тысяч сумов за неоплату штрафа в 150 тысяч — это, конечно же, несправедливо. Кроме того, такая практика противоречит новому конституционному правилу о том, что меры правового воздействия на граждан должны основываться на принципе соразмерности».

Она также отметила неправильность нормы о том, что штрафы могут применять только руководящие сотрудники БПИ.

Законом устанавливается, что рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания, предусмотренные в статье 198−1 КоАО (неисполнение должником исполнительного документа), вправе главный государственный исполнитель Узбекистана, главные государственные исполнители Каракалпакстана, областей и Ташкента, их заместители, а также начальники районных и городских отделов БПИ.

Сенаторы отметили, что вступление закона в силу усилит защиту прав, свобод и законных интересов граждан, послужит назначению справедливых штрафов в отношении должников за неисполнение исполнительного документа, а также исключит злоупотребления и коррупционные случаи в системе БПИ.