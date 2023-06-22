Министерство внутренних дел Узбекистана начало служебную проверку в отношении действий сотрудников УВД Самаркандской области, который вызвали «резкое недовольство общественности», сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

Он опроверг информацию о том, что женщины, участвовавшие в праздновании открытия аквапарка «Вавилон» в Самаркандском районе были обследованы на кожно-венерические заболевания и их обязали сдать анализы крови на СПИД/ВИЧ. По его заявлению, эта информация была опубликована пресс-секретарём УВД области Ж. Сагдуллаевым «поспешно» и «без полного изучения ситуации».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушки в купальниках танцуют в аквапарке. В пресс-службе УВД Самаркандской области сообщили, что «исполнительницы неприличных танцев прошли осмотр на кожно-венерологические болезни, у них взяты анализы крови на проверку наличия СПИДа и ВИЧ, с ними проведена разъяснительная работа».

В сообщении УВД области также говорилось, что в отношении организаторов мероприятия были оформлены документы и переданы в районный суд по уголовным делам.

Шохрух Гиясов уточнил, что органиизаторы нарушили правила проведения массовых мероприятий, утверждённые правительством, и провели «массовое развлекательное мероприятие с участием более 2000 граждан».

«Учитывая, что данное несогласованное общественное мероприятие могло привести к разным нарушениям порядка, данная ситуация была изучена УВД Самаркандской области, с организаторами мероприятия была проведена профилактическая беседа, они строго предупреждены о необходимости принятия мер безопасности в будущем», — отметил пресс-секретарь МВД.

«Никто из участников мероприятия, в том числе женщины, не проходил медосмотр, и в отношении них не принимались какие-либо правовые меры», -подчеркнул он.