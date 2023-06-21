Сенат Олий Мажлиса Узбекистана созывает 42-е пленарное заседание 22 июня, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы рассмотрят законы об «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов» и поправках в законы «О государственной пошлине», «О радиочастотном спектре», а также Кодекс об административной ответственности в связи с совершенствованием порядка определения размера административного штрафа, налагаемого за неисполнение исполнительных документов.

Будут также обсуждены законы о ратификации Договора между Узбекистаном и Казахстаном о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы (Ташкент, 22 декабря 2022 года) и Соглашения между правительствами Узбекистана и Пакистана о сотрудничестве в военно-технической области (Исламабад, 3 марта 2022 года).

Кроме того, планируется рассмотреть результаты парламентского запроса, направленного в Агентство культурного наследия о мерах по хранению музейных предметов и коллекций и обеспечению их безопасности.