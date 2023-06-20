Сегодня, 20 июня, в 7:15 в управление по чрезвычайным ситуациям Зангиатинского района Ташкентской области поступило сообщение о том, что 14-летняя девочка по неосторожности упала в колодец глубиной 9 м, сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели незамедлительно прибыли по вызову, с помощью специального спасательного оборудования вытащили девочку из колодца и передали её бригаде скорой помощи.

Пострадавшую с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, сейчас она находится под наблюдением врачей. Общее её состояние хорошее, отмечается в сообщении МЧС.