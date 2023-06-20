Во вторник 20 июня начался приём в первый класс на 2023/2024 учебный год, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана.

С 12:00 родители детей, проживающих в 43 городах и районах (список) могут подать заявку через электронную платформу my.maktab.uz. В остальных регионах приём пока осуществляется в самих школах.

С 20 июня по 31 июля приём осуществляется в пределах микроучастков, за которыми закреплены школы, с 1 по 15 августа — в школы за пределами микроучастков.

В 2023/2024 учебном году в первый класс планируется принять более 730 тысяч детей.

МДШО напоминает, что согласно закону «Об образовании» дети принимаются в школу в том году, когда им исполняется 7 лет. Это значит, что в текущем году в первый класс будут приниматься дети, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2016 года.