С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли 9083 мирных жителя страны, ещё 15779 гражданских лиц получили ранения, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По оценке УВКПЧ, наибольшее количество жертв среди мирного населения по состоянию на 18 июня зафиксировано в Донецкой и Луганской областях. На подконтрольных Украине территориях этих регионов погибли 4105 человек, 5861 получил ранения. На частях части этих областей, временно оккупированных Россией, погибли 718 мирных жителей и ещё 2521 ранен.

С 1 по 18 июня ООН зафиксировала 557 жертв среди мирного населения в Украине. Из них 112 человек, включая шестеро детей, погибли, а 445 получили ранения.

«УВКПЧ считает, что реальные цифры [погибших и раненных гражданских лиц] значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения все ещё ожидают подтверждения», — говорится в докладе.

По последним данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны более 14 миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома, из них восемь миллионов человек бежали в соседние страны, включая Польшу, Венгрию и Молдову.