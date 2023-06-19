В 16-этажном доме в Янгихаётском районе Ташкента, в котором в воскресенье упал лифт, жители пользовались грузовым лифтом из-за того, что два пассажирских лифта были неисправными. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкойна данные районного УКД ОВД.

Грузовой лифт, в котором находились 13 человек, упал в доме №17 в махалле «Янги Дархон». Этот дом был построен компанией Land House. Строительство началось в марте 2022 года, дом был сдан в эксплуатацию в мае. Он имеет три лифта, в том числе один грузовой.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что лифт, рассчитанный на 1 тонну, был перегружен. Сообщается, что 13 человек вошли в него на 16-м этаже, с 10-го этажа лифт начал ускоряться, на 1-м этаже по техническим причинам управление лифтом отключилось.

Все находившиеся внутри были доставлены в отделение травматологии Республиканского научного центра экстренной медицинском помощи. У 6 пацнеитов были диагностированы переломы ног, остальные 7 были выписаны в связи с удовлетворительным состоянием здоровья.

Среди пострадавших три женщины и два мальчика-брата — одному 7 лет, другому — менее 2 лет.

Сейчас по факту происшествия ведётся доследственная проверка.