К 17:00 вечера 19 июня из-за сильного ветра в Бухарской и Навоийской областях несколько десятков тысяч домохозяйств были отключены от сети электропередачи, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В частности, отключены 6000 потребителей в Шафирканском, Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области, а также 23 560 потребителей в Нуратинском, Навбахорском, Канимехском и Карманинском районах Навоийской области.

Позже министерство сообщило, что к 18:00 в результате сильного ветра без электричества также остались 9000 домохозяйств в Пахтачинском и Кошрабатском районах Самаркандской области.



В результате в районах в общей сложности 9 тысяч домохозяйств остались без электричества.

«Электроснабжение в районе будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер», — добавили в Минэнерго.

В последние дни сильные пыльные бури с формированием пылевых облаков наблюдались в Самаркандской и других областях Узбекистана.

В социальных сетях распространяются видео, как на посёлки и дороги надвигаются большие массивы жёлтой и коричневой пыли.

Видео

«Газета.uz» в 2021 году публиковала материал о том, как возникают пыльные бури, чем они опасны и что должны делать власти, чтобы купировать их угрозу.