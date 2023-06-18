Кабинет министров Узбекистана постановлением от 14 июня утвердил положение о реализации излишков электрической энергии, произведённой физическими лицами и предпринимателями с использованием возобновляемых источников энергии.

Потребители, установившие солнечные панели мощностью до 20 кВт, должны будут через онлайн-платформу сообщить об этом компании «Региональные электрические сети».

До 20 июня компания должна интегрировать программу «Электрхисоб» («Электроучёт») с системами Таможенного комитета и Налогового комитета «Яшил энергия» и Soliq соответственно.

С 1 апреля в Узбекистане началась реализация программы «Солнечный дом» по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (общая мощность до 50 кВт) в домохозяйствах в регионах.

С 20 июня личный идентификационный номер физлица, сведения о договоре, а также данные об электрической энергии, произведённой на солнечных панелях, установленных на принадлежащих физическим лицам объектах, излишки от собственного потребления которой переданы в единую электроэнергетическую систему, будут включаться в эту программу. За каждый киловатт/час электрической энергии будет выделяться по 1000 сумов субсидии из госбюджета.

Субсидия рассчитывается по итогам каждого месяца исходя из размера положительной разницы между объёмом энергии, переданной в единую электроэнергетическую систему, и объёмом энергии, потреблённой из системы.

Средства субсидии не включаются в состав совокупного дохода физических лиц. Субсидия ежемесячно перечисляется налоговыми органами посредством мобильного приложения Soliq до 25-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем, на банковские пластиковые карты граждан.

Кроме того, правительство утвердило порядок реализации излишков выработанной энергии, произведённой на солнечных, ветряных и биогазовых электростанциях мощностью до 1 МВт, которые установлены для собственных нужд, и переданной в единую электроэнергетическую систему (положительная разница потребления).

«Региональные электрические сети» будут закупать излишки электроэнергии в рамках договора купли-продажи. Стоимость электричества будет составлять 80% тарифа, определённого для второй категории потребителей (сейчас — 360 сумов).

Для продажи излишков электроэнергии производитель должен направить покупателю (предприятию электрических сетей или другим юридическим и физическим лицам) предложение с приложением следующих документов:

технические характеристики устройств возобновляемых источников энергии;

копия схемы подключения устройств ВИЭ к электросетям;

прогноз по выработке электроэнергии за год (в разрезе месяцев);

подписанный договор купли-продажи электроэнергии.

Покупатель электроэнергии производит оплату за объём поставленной производителем электроэнергии в течение 10 рабочих дней с момента получения счета-фактуры и заключённого между сторонами договора на основе данных счётчика.

Продавец и покупатель обязаны установить счётчики учёта электроэнергии, соответствующие системе АСКУЭ.