В 4:02 в субботу на территории Сариасийского района Сурхандарьинской области было зарегистрировано землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Его магнитуда в эпицентре (299 км от Ташкента в юго-западном направлении) составила 4,4, глубина — 10 км.

В Сариасийской районе сила подземных толчков составила 4 балла, в Денауском районе — 2−3 балла (52 км от эпицентра), в других районах области — Шахрисабском, Алтынсайском, Узунском, Китабском — 2 балла.



