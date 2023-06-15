Кошкупырский районный суд по уголовным делам приговорил руководителя фермерского хозяйства «Расулбек» к двум годам ограничения свободы за вырубку деревьев, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

На территории хозяйства были вырублены 83 различных вида деревьев, ещё три дерева были повреждены до такой степени, что больше не будут расти. Ущерб, причинённый растительному миру, оценен в 193,8 млн сумов.

Наказание руководителю хозяйства Б. А. было назначено в соответствии с частью 3 статьи 198 (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб) Уголовного кодекса Узбекистана.