СГБ Узбекистана сообщила о пресечении совместно с другими органами очередных попыток отправки граждан в США и Канаду.

Житель Акдарьинского района Самаркандской области (1992 г. р.) обещал отправить двух жителей Тайлакского района в США через Испанию и Мексику за 44 тысячи долларов. Он был задержан при получении 40 тысяч долларов.

В Джизакской области житель Ташкента (1995), войдя в доверие жителя Галляаральского района (1990), обещал за 15 тысяч долларов при помощи высокопоставленных знакомых отправить его в Канаду с оформлением необходимых документов. Он был задержан при получении 7500 долларов.

В Сурхандарьинской области жителя Байсуна (1998) задержали, когда он получал 138 млн сумов от жителя Музрабадского района (1983) якобы за оформление визы для отправки в Канаду.

Отметим, что попытки отправки узбекистанцев в США через третьи страны выявляются регулярно. Больше всего сообщений об этом касается Самаркандской области.