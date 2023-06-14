Хокимият Ташкента сообщил о приёме предложений граждан по наименованию двух улиц. Предложения принимаются с 14 по 19 июня на сайте Geonom.tashkent.uz.





1. Часть Ташкентской кольцевой автодороги, проходящей по территории Бектемирского, Мирабадского, Сергелийского и Янгихаётского районов — от пересечения с Ахангаранским шоссе до пересечения с Новой обводной дорогой;

2. Новая улица, соединяющая Яккасарайский и Сергелийский районы — от пересечения с улицей Шота Руставели до пересечения с улицей Кыпчак.

Для голосования надо на главной странице сайта Geonom.tashkent.uz под картой нажать на ссылку «Сбор предложений», затем на один из кружков, обозначающих участки улиц.

Предлагаемое название должно отражать наиболее характерные признаки улицы, соответствовать существующей системе наименований географических объектов в данном месте, учитывать географические, исторические, национальные, этнические, лингвистические и другие особенности, быть универсальным и кратким — не более трёх слов.

В Департаменте цифрового развития сообщили, что критерии определения категорий личностей, оставивших глубокий след в истории Узбекистана или мира, сейчас находятся в стадии разработки. Поэтому в процессе присвоения наименований и переименования улиц предложения о присвоении имён личностей будут рассматриваться после принятия этих критериев.