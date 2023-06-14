Число людей во всём мире, проявляющих большой интерес к новостям, продолжает сокращаться на протяжении последних шести лет. Об этом говорится в докладе Института изучения журналистики Reuters (Reuters Institute) при Оксфордском университете о развитии медиа отрасли в 2023 году. Исследование основано на данных опроса респондентов в 46 странах.

«Несмотря на политические и экономические угрозы, с которыми сталкивается множество людей, менее половины (48%) наших респондентов сейчас говорят, что они существенно или чрезвычайно заинтересованы в новостях», — отмечается в докладе.

В 2017 году этот показатель составлял 63%.

Доля респондентов, которые признались, что часто или иногда избегают новостей, составляет 36% и близка к историческим максимумам, пишут исследователи. Эта группа делится на тех, кто:

периодически избегает всех источников новостей;

специально ограничивает использование новостей в определённое время или по определённым темам.

Люди, избегающие новостей, меньше читают новости о важных событиях дня и больше заинтересованы в позитивной журналистике или журналистике решений (solutions-based journalism).

В докладе также делается вывод, что потребление традиционных медиа, таких как телевидение и печатные издания, снижается на большинстве рынков, при этом онлайн-медиа и социальные сети не восполняют пробел.

Большинство онлайн-пользователей в разных странах признаются, что по-прежнему предпочитают читать новости, а не смотреть или слушать их, говорится в докладе. Тем не менее, потребление новостей в видеоформате неуклонно растёт, в частности на платформах Facebook и YouTube. Подкасты находят отклик у образованной и молодой аудитории, но в целом «остаются меньшинством».

Facebook остаётся одной из наиболее популярных социальных сетей, но её влияние как новостного источника снижается, поскольку компания «смещает внимание с новостей». Соцсеть также сталкивается с конкуренцией в лице YouTube и TikTok.

По данным исследователей, молодые группы во всём мире с меньшей вероятностью открывают веб-сайты или приложения новостных брендов, предпочитая получать доступ к новостям через социальные сети, поиск или агрегаторы.