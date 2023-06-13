Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 июня подписал закон, направленный на улучшение инвестиционной и деловой среды в Республике Каракалпакстан.

Законом внесены изменения в Налоговый кодекс Узбекистана. Согласно им, с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года субъекты предпринимательства, расположенные во всех районах Каракалпакстана и осуществляющие деятельность в республике:

уплачивают налог на прибыль, налог с оборота, налог на имущество юридических лиц и земельный налог с юридических лиц по налоговым ставкам, сниженным на 50% по сравнению с установленными налоговыми ставками;

с юридических лиц по налоговым ставкам, по сравнению с установленными налоговыми ставками; уплачивают социальный налог по налоговой ставке в размере 1%, а индивидуальные предприниматели — в размере 1 базовой расчётной величины в год.

Если наряду с этими налоговыми льготами налогоплательщик одновременно имеет право на налоговые льготы по другим основаниям, он вправе выбрать наиболее благоприятную налоговую льготу по своему усмотрению.

Указанные льготы не распространяются на крупных налогоплательщиков, постоянные учреждения, бюджетные организации и государственные предприятия, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50% и более, юридических лиц, в уставном фонде (уставном капитале) которых 50% и более принадлежит юрлицу с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50% и более.

Дополнительно в закон «О государственной пошлине» вносятся изменения, предусматривающие освобождение с 1 октября 2022 года до 1 октября 2027 года от уплаты консульского сбора и государственной пошлины, взимаемой за регистрацию по временному и постоянному месту жительства иностранных специалистов (преподавателей), привлекаемых к учебному процессу негосударственных образовательных организаций на территории Каракалпакстана.

«Настоящий закон послужит повышению инвестиционной привлекательности Республики Каракалпакстан, развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест, дальнейшему повышению качества образования в негосударственных образовательных организациях», — говорится в преамбуле закона.

Напомним, в этот же день Шавкат Мирзиёев в качестве кандидата в президенты от партии УзЛиДеП встретился с избирателями в Нукусе.