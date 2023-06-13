24-летний мужчина и 30-летняя женщина упали с аттракциона в парке в Шайхантахурском районе Ташкента 12 июня, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.

Инцидент произошёл примерно в 22:10 в парке развлечений «Анхор — Локомотив». По данным Нацгвардии, при катании на аттракционе «Мельница» Б. Э. и Т. М. не пристегнулись ремнями безопасности.

Военнослужащие Нацгвардии вызвали «скорую помощь» и до приезда медиков оказали пострадавшим первую помощь. Их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в Чиланзарском районе.