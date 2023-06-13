В ночь на 13 июня российские войска вновь обстреляли территорию Украины, одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом в Кривом Роге, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По предварительным данным, как минимум шесть человек погибли, ещё 25 получили ранения. 19 из них находятся в больнице. В результате обстрела загорелись квартиры с первого по пятый этаж, огонь охватил 700 квадратных метров, уточнил Лысак.

По словам главы администрации, три крылатые ракеты сбили средства ПВО, но в городе есть и «прилеты», были «повреждены гражданские объекты».

«Трое пострадавших — на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели», — написал Лысак.

В другом месте ранения получили четверо, там загорелись здание и автомобиль. Есть повреждения в спасательном подразделении.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что всего за ночь Россия выпустила по Украине 14 крылатых ракет, из которых 10 были уничтожены. В атаке также участвовали четыре беспилотника, сбить удалось один из них.

На удар по Кривому Рогу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео горящей пятиэтажки. Россия продолжает «свою войну против жилых домов, обычных городов и людей», написал он.