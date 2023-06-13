Международная организация труда (МОТ) и Международная финансовая корпорация (IFC) запустили новую программу Better Work в Узбекистане, направленную на улучшение условий труда и повышение конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности, — ключевых отраслей страны. Об этом «Газете.uz» сообщили в IFC.

IFC, МОТ и три участника со стороны Узбекистана, включая правительство, организации работодателей и работников, 30 мая подписали меморандум о взаимопонимании, содержащий условия программы, которая первоначально будет реализовываться в течение 24 месяцев.

Программа Better Work направлена на обеспечение трудовых норм и повышение конкурентоспособности текстильных и швейных фабрик посредством проведения оценки соблюдения установленных требований, обучения и оказания технической поддержки. Она окажет содействие в развитии отрасли и обеспечении соблюдения трудовых норм на текстильных и швейных фабриках Узбекистана.

«Программа будет способствовать устойчивому росту производства текстильной продукции и одежды, что поможет создать тысячи новых достойных рабочих мест, в основном для женщин в швейной отрасли в сельских районах по всей стране», — отметил глава делегации программы Better Work Конор Бойл.

Меморандум о взаимопонимании основан на долгосрочных усилиях правительства Узбекистана, Всемирного банка, МОТ и других заинтересованных сторон по улучшению трудовых и экологических стандартов на хлопковых полях. IFC содействует развитию хлопковой и текстильной промышленности Узбекистана с 2016 года путём предоставления консультационной и финансовой поддержки.

МОТ присутствует в текстильном секторе Узбекистана с 2013 года, в том числе путём мониторинга сбора урожая хлопка, а в 2022 году подтвердила искоренение систематического детского и принудительного труда в узбекском цикле производства хлопка. Первоначальное финансирование программе Better Work в Узбекистане предоставлено Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Руководитель департамента IFC по производству, агробизнесу и услугам на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Турции Лукас Кейси отметил: «Мы надеемся, что программа Better Work послужит мощным сигналом для мировых брендов и компаний текстильной промышленности, рассматривающих Узбекистан, о преимуществах и устойчивости узбекской текстильной и швейной промышленности».