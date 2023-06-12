Сборная Узбекистана добавила в копилку ещё пять медалей на чемпионате Азии в Таиланде, сообщила Федерация велоспорта Узбекистана.





11 июня Бегзод Рахимбоев завоевал серебряную медаль в программе групповой гонки среди юношей до 23 лет. «Золото» досталось атлету из Казахстана, «бронза» — спортсмену из ОАЭ.

В индивидуальной гонке на время на шоссе на 30 км велогонщицы из Узбекистана завоевали две золотые и одну бронзовую медали. Ольга Забелинская, опередив спортсменку из Южной Кореи более чем на 2 минуты, удостоилась золотой медали.





В соревнованиях спортсменов до 23 лет первое место заняла Янина Кускова, третье досталось Евгении Голотиной.