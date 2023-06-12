В программе кандидата в президенты Узбекистана от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова говорится, что его основная цель — формирование в стране демократического социального государства, отвечающего критериям социальной справедливости, социального равенства и народовластия.

Под социальной справедливостью подразумевается «справедливое и равноправное обеспечение прав каждого человека на получение жилья, коммунальных услуг,

современного образования и квалифицированной медицинской помощи, на пользование достижениями культуры и занятия спортом, на получение достойной заработной платы, на социальную защиту инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей».

Социальное равенство означает равенство в правах и перед законом независимо от социального и имущественного положения и уровня доходов, а народовластие — это обеспечение участия всех граждан, включая уязвимые слои населения, в общественной и государственной жизни.

Программа состоит из нескольких разделов.

Сильная социальная политика

Кандидат предлагает следующее:

принятие закона «О минимальных потребительских расходах»;

укрепление гарантий для молодёжи в вопросах выбора профессии, получения бесплатного образования и трудоустройства после окончания учебных заведений;

внедрение системы справедливого государственного пенсионного обеспечения для всех граждан, включая введение порядка, предусматривающего в случае смерти мужа или жены, получающих пенсию большего размера, перевод этой пенсии живущему супругу;

обеспечение достаточности пенсий и социальных пособий для полноценного удовлетворения жизненных потребностей их получателей.

улучшение уровня жизни пенсионеров, повышение их общественной активности;

резко сократить количество незанятых граждан, особенно безработных женщин, принимать соответствующие меры со стороны государства по предотвращению попадания граждан в состояние бедности либо по выводу из этого состояния граждан, попадающих в категорию бедности;

вовлечение малообеспеченных, но подверженных иждивенческим настроениям граждан в активное участие в жизни общества;

усиление внимания к жизненным потребностям одиноких престарелых граждан, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постороннем уходе лиц с инвалидностью;

усиление общественного контроля за адресным и целевым получением средств материальной и социальной помощи, выделяемой нуждающимся лицам.

привести национальное законодательство в полное соответствие с нормами и принципами Конвенции ООН о правах инвалидов и принять необходимые меры по реализации в стране Всемирной программы действий ООН в отношении инвалидов.

расширение и развитие необходимых условий для того, чтобы лица с инвалидностью могли свободно пользоваться городским пассажирским транспортом, объектами социальной и другой инфраструктуры.

Доступное жилье и качественные коммунальные услуги

Улугбек Иноятов выступает за увеличение строительства доступного жилья для малообеспеченных слоёв населения, включая лиц с инвалидностью, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, женщин, находящихся в тяжёлом социальном положении. Для решения этого вопроса он предлагает:

стимулирование отечественного производства строительных материалов и конструкций;

расширение практики льготного ипотечного кредитования строительства доступного жилья для малообеспеченных слоёв населения на законодательном уровне;

принятие закона «О государственной поддержке жилищного строительства»;

принятие закона «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости» с целью создания системы гарантий защиты денежных средств населения, вовлекаемых в застройку населённых пунктов;

реализация территориальных инвестиционных программ, в том числе программ по обеспечению населения доступной электроэнергией, отоплением и горячей водой в порядке государственно-частного партнёрства;

усиление общественного контроля за тарифами на коммунальные услуги;

усиление общественного контроля на местах с целью предотвращения незаконного строительства;

расширение зелёных зон, парков отдыха, игровых площадок для детей в городах и населённых пунктах, улучшение условий для отдыха лиц с инвалидностью;

создание специальных безопасных и защищённых мест для велосипедов на остановках общественного транспорта и автостоянках.

Гарантированная и качественная медицинская помощь

Кандидат предлагает в этом направлении следующие действия:

приближение первичной и специализированной медицинской помощи к населению, пропаганда здорового образа жизни в стране, усиление профилактической работы;

поэтапное внедрение медицинского страхования и цифровизация медицинских услуг, переход на электронную рецептурную систему при назначении лекарств врачами и установление строгого государственного контроля в этой сфере;

усиление государственного контроля в области фармацевтики, совершенствование порядка тестирования и выдачи разрешений на новые лекарственные препараты в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения;

принятие закона «О государственном регулировании цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

совершенствование системы предоставления отдельным категориям населения, в том числе, пенсионерам, лицам с инвалидностью, лекарственных средств, средств протезирования и оказания других медико-социальных услуг.

Образование молодёжи

Для обеспечения равных для всех слоёв населения возможностей получения образования, кандидат предлагает следующие меры:

увеличение охвата детей дошкольным образованием. Для этого необходимо построить новые детские сады, отремонтировать существующие, увеличить количество государственных, государственно-частных детских садов;

обеспечение в детских садах и школах безопасности и здоровья детей, соблюдения санитарно-гигиенических требований;

введение дифференцированных тарифов на проезд в общественном транспорте для учащихся школ;

выделение 1% в рамках действующих ставок налога на доходы физических лиц и налога на прибыль субъектов предпринимательства в качестве «школьного налога», направление этих средств на развитие дошкольного образования и школ;

значительное увеличение количества учебных часов по иностранным языкам и информационным технологиям в школьных учебных программах;

совершенствование системы получения высшего образования за счёт государства, государственная поддержка получения образования одарёнными детьми из малообеспеченных семей;

установление размера стипендий в зависимости от успеваемости студентов и их участия в инновационной деятельности;

внедрение системы компенсаций платы за аренду жилья также в отношении докторантов;

развитие в отдалённых сельских населённых пунктах сети центров «Баркамол авлод», школ музыки и искусства;

обеспечение инклюзивного образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в образовательных учреждениях;

расширение поддержки детей с инвалидностью, предоставление льгот преподавателям, работающим в сфере инклюзивного образования.

расширение доступа к библиотекам, превращение их в информационно-культурные центры, которыми могут свободно пользоваться все.

Социально ориентированная рыночная экономика

Кандидат от НДПУ в своей программе заявляет, что является сторонником формирования социально ориентированной рыночной экономики, и считает приоритетными следующие задачи:

сохранение активной роли и участия государства в экономике;

совершенствование правовой базы приватизации и механизмов определения стоимости государственного имущества;

предоставление отечественным инвесторам не меньших льготы, чем те, которые предоставляются иностранным инвесторам;

введение налога на ценное имущество, взимаемого с владельцев жилья, автотранспорта или другого имущества, стоимость которого превышает установленную законом величину;

переход на систему удержания налога на доход со всех работников, которые, занимаясь коммерческой и рекламной деятельностью через интернет, социальные сети, получают прибыль выше среднемесячной номинальной заработной платы;

ввести порядок направления всех взимаемых сборов (штраф, государственная пошлина, сбор, другие обязательные платежи) в государственный бюджет;

расширение сфер деятельности, которой могут заниматься индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также перечня видов самозанятости;

повышение прозрачности деятельности крупных производственных предприятий с долей государства путём включения представителей общественности в состав их наблюдательных советов;

законодательное закрепление мер государственного регулирования в сфере производства продуктов питания и других товаров повседневного спроса;

предоставление льготных кредитов для осуществления обоснованных бизнес-проектов по производству импортозамещающих социально значимых

товаров и услуг.

товаров и услуг. увеличение инвестиций в развитие сельской инфраструктуры, сельскохозяйственных исследований и технологий;

развитие кооперации между производителями сельскохозяйственной продукции и перерабатывающими предприятиями;

насыщение внутреннего рынка доступными продуктами питания и социально значимыми товарами, недопущение резкого роста цен на эти товары и услуги;

усиление общественного контроля за государственными расходами на основе принципа «Государственный бюджет — народные средства», который не допускает необоснованных расходов.

Демократическое управление

Кандидат предлагает обеспечить участие в государственной, общественной жизни, судебно-правовой системе на основе равенства для всех, в том числе и для нуждающихся в социальной защите слоёв населения. Для этого необходимо поддерживать и поощрять активное участие в социальной, экономической и политической жизни всех людей, независимо от их возраста, пола, наличия инвалидности, национальности, вероисповедания и социального происхождения.

Он предлагает:

внедрение механизма общественных консультаций с фракциями политических партий в Законодательной палате Олий Мажлиса и партийными группами в Кенгашах народных депутатов перед принятием исполнительными органами власти решений по вопросам, затрагивающим наиболее важные стороны социально-экономической жизни.

повышение общественной активности институтов гражданского общества путём поэтапной передачи им функций государства, включая переход к оказанию социальных услуг лицам с инвалидностью на основе социального партнёрства;

развитие системы махалли, обеспечение ее полноценного участия в решении административных, социальных, экологических, культурных и других проблем;

расширение прав и полномочий политических партий, их депутатских объединений;

возможность способной молодёжи работать в системе политических партий.

Судебная реформа

Приоритетными направлениями реформирования судебно-правовой сферы Улугбек Иноятов считает обеспечение доступности судебных механизмов по защите прав граждан, укрепление верховенства закона, неукоснительное соблюдение принципа равенства прав.

Предлагается следующее:

ввести практику ежегодной ротации председателей судов на региональном, районном (городском) уровнях. Эта мера ограничит возможности председателей судов влиять на других судей, послужит утверждению единого статуса судей и станет мощным стимулом для независимости судебной власти;

введение института присяжных заседателей вместо народных заседателей;

усиление борьбы с коррупцией, включая укомплектование государственного управления честными кадрами, совершенствование закона «О противодействии коррупции»;

введение в гражданское законодательство специальных норм о возмещении ущерба за правонарушение, совершенное против чести и достоинства человека;

обеспечение социальной доступности адвокатуры и юридических услуг для защиты малообеспеченных граждан, права которых нарушены, создание социально доступной системы оказания правовой помощи и услуг нуждающимся в социальной защите слоям населения, развитие сети «юридических клиник», предоставляющих им бесплатные консультации;

усиление мер по защите женщин и детей от насилия, повышение ответственности органов опеки и попечительства.

«В последние годы наблюдается рост негативных случаев, связанных с гибелью людей, самое печальное, детей на нерегулируемых пешеходных. В этой связи необходимо выявить все нерегулируемые пешеходные переходы и принять программу оборудования их светофорами», — отмечается также в программе Улугбека Иноятова.

Открытая внешняя политика

Кандидат отметил, что является сторонником проведения инициативной международной политики, направленной на укрепление международного статуса Узбекистана,

активное развитие отношений сотрудничества и партнёрства с другими странами на основе взаимной заинтересованности и равноправия, прежде всего, со странами Центральной Азии и СНГ на основе принципов добрососедства, обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Улугбек Иноятов предлагает: