Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами и значительным уроном в результате масштабных лесных пожаров в Абайской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Глава нашего государства выразил слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — говорится в сообщении.

12 июня в Казахстане объявлен общенациональный траур. По всей стране приспущены флаги.

Площадь пожаров в Абайской области составила 60 тысяч гектаров. Погибли 14 сотрудников государственного лесного природного заповедника «Семей орманы».