Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет, сообщает BBC News.

Политик умер в больнице в Милане, где он провёл последние шесть недель, проходя лечение от лёгочной инфекции, связанной с хронической лейкемией.

Миллиардер и медиамагнат Сильвио Берлускони впервые пришёл к власти в 1994 году, создав партию Forza Italia. Он занимал пост главы правительства Италии в 1994—1995, 2001−2006 и 2008−2011 годах.

За время своей карьеры Берлускони фигурировал подозреваемым в нескольких уголовных делах. В 2013 году его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к году общественных работ.