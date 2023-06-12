Пассажирка рейса «Ташкент — Самарканд» авиакомпании Silk Avia была оштрафована за курение на борту, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Инцидент произошёл 12 июня. 70-летняя женщина закурила в туалетной кабинке. Бортпроводники, почувствовав запах табачных изделий, попытались разъяснить пассажирке, что курение на борту самолёта категорически запрещено. На что женщина высказала своё недовольство.

Бортпроводники доложили о ситуации командиру воздушного судна. Командир принял решение по прилёте в Самарканд вызвать сотрудников правоохранительных органов. В отношении пассажирки был составлен административный протокол, предусматривающий штраф в размере 2 базовых расчётных величин.

Курение на борту самолётов авиакомпаний Узбекистана, как и других стран, строго запрещено. Это регламентировано частью 2 статьи 122 Кодекса об административной ответственности.

«Курение на борту не просто неприятно для других пассажиров, но и очень опасно. Оно может спровоцировать задымление и возгорание воздушного судна и привести к авиакатастрофе с многочисленными человеческими жертвами», — заявили в Silk Avia.