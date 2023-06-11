Английский футбольный клуб «Манчестер сити» одержал победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Матч, прошедший в ночь на 11 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, завершился со счётом 1:0.

Единственный победный гол в матче забил полузащитник манчестерской команды Родри на 68-й минуте.

Для «Манчестер Сити» этот финал Лиги чемпионов стал вторым в истории. В 2021 году команда под руководством Гвардиолы уступила «Челси» со счётом 0:1.

Команда главного тренера Хосепа Гвардиолы оформила «требл» и стала 10-й командой, которая выигрывала три главных трофея сезона. Ранее «Манчестер Сити» с 89 очками финишировал на первом месте в Английской премьер-лиге и выиграл Кубок Англии, одержав в финале победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Манчестер Сити» победил в еврокубках впервые с 1970 года, когда одолел в финале Кубка обладателей кубков польский «Гурник» со счётом 2:1.

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