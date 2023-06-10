Мохито





Мохито — это сочетание холодной сладкой газировки со льдом, кислого лайма или лимона и душистой мяты.

Малиновый мохито





Свежий и бодрящий, в меру сладкий напиток — малиновый мохито отлично подойдёт для утоления жажды в жаркий летний день.

Лимонад





Классический лимонад подарит свежесть даже в самый жаркий день.

Персиковый лимонад





В сезон персиков такой лимонад можно приготовить в домашних условиях. Кроме персиков вам понадобится лимон и мята.

Яблочный лимонад с зелёным базиликом





Освежающий лимонад с зелёным базиликом содержит много витаминов.

Айс-ти





Полезный и вкусный холодный чай отлично утоляет жажду.

Лимонады из готовых сиропов





С готовыми сиропами можно очень быстро приготовить лимонад в домашних условиях.

Холодные кофейные напитки





Предлагаем два рецепта прохладных кофейных напитков — айс латте с мороженым и «Бамбл».

Клубнично-мятный лимонад





Клубничный лимонад с мятой радует и своим вкусом, и ароматом, и красивым видом.