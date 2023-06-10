Мохито

зира, напитки

Мохито — это сочетание холодной сладкой газировки со льдом, кислого лайма или лимона и душистой мяты.

Малиновый мохито

зира, напитки

Свежий и бодрящий, в меру сладкий напиток — малиновый мохито отлично подойдёт для утоления жажды в жаркий летний день.

Лимонад

зира, напитки

Классический лимонад подарит свежесть даже в самый жаркий день.

Персиковый лимонад

зира, напитки

В сезон персиков такой лимонад можно приготовить в домашних условиях. Кроме персиков вам понадобится лимон и мята.

Яблочный лимонад с зелёным базиликом

зира, напитки

Освежающий лимонад с зелёным базиликом содержит много витаминов.

Айс-ти

зира, напитки

Полезный и вкусный холодный чай отлично утоляет жажду.

Лимонады из готовых сиропов

зира, напитки

С готовыми сиропами можно очень быстро приготовить лимонад в домашних условиях.

Холодные кофейные напитки

зира, напитки

Предлагаем два рецепта прохладных кофейных напитков — айс латте с мороженым и «Бамбл».

Клубнично-мятный лимонад

зира, напитки

Клубничный лимонад с мятой радует и своим вкусом, и ароматом, и красивым видом.