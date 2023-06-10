Мохито
Мохито — это сочетание холодной сладкой газировки со льдом, кислого лайма или лимона и душистой мяты.
Малиновый мохито
Свежий и бодрящий, в меру сладкий напиток — малиновый мохито отлично подойдёт для утоления жажды в жаркий летний день.
Лимонад
Классический лимонад подарит свежесть даже в самый жаркий день.
Персиковый лимонад
В сезон персиков такой лимонад можно приготовить в домашних условиях. Кроме персиков вам понадобится лимон и мята.
Яблочный лимонад с зелёным базиликом
Освежающий лимонад с зелёным базиликом содержит много витаминов.
Айс-ти
Полезный и вкусный холодный чай отлично утоляет жажду.
Лимонады из готовых сиропов
С готовыми сиропами можно очень быстро приготовить лимонад в домашних условиях.
Холодные кофейные напитки
Предлагаем два рецепта прохладных кофейных напитков — айс латте с мороженым и «Бамбл».
Клубнично-мятный лимонад
Клубничный лимонад с мятой радует и своим вкусом, и ароматом, и красивым видом.