9 июня в некоторых частях Ташкента снова отсутствует электричество. Это связано с ремонтными работами, направленными на повышение стабильности подачи электроэнергии, сообщил столичный хокимият.

Адреса отключений

Чиланзарский район — отдельные части махаллей «Богистон» и «Лутфи» — с 9:00 до 17:00;

Бектемирский район — улицы Имон (Маърифат), Мевазор, Ораста и Тараккиёт махалли «Ийк ота» — с 9:00 до 17:00;

Мирзо-Улугбекский район — махалли: «Ш. Бурханов», «Катта Корасув», «Буз», «Алпомиш», «Подшобог» и «Ялангач» — с 9:00 до 12:00.