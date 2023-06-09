На выходных в Узбекистане ожидается небольшой спад жары, сообщил Узгидромет.

С середины текущей недели на западные районы Узбекистана произошёл заток относительно прохладного воздуха с районов Поволжья, в связи с чем температура воздуха по Каракалпакстану и Хорезмской области понизилась на 7−10 градусов Цельсия и в четверг днём была в пределах +30…+35 градусов.

В пятницу ожидается жара начнёт спадать в Бухарской и Навоийской областях, а в субботу и воскресенье — по центральным, южным и восточным районам. Однако понижение температуры по большей части территории не будет столь заметным, как по северным областям. Дневная температура понизится до +33…+38 градусов.

В пятницу и в выходные дни по Узбекистану сохранится сухая погода, лишь в горных районах в субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы.

9−11 июня местами по возможно усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте 9−11 июня небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, 9−10 июня возможно усиление до 12−15 м/с. Дневная температура в пятницу будет в пределах +38…+40 градусов, в выходные дни — +36…+38.

Понижение температуры не будет продолжительным: на следующей неделе температурный фон вернётся к прежним значениям +35…+40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +41…+42.