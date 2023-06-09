14 июня в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) имени Алишера Навои в Ташкенте пройдёт вечер-концерт, посвящённый памяти выдающегося дирижёра, педагога, наставника, профессора Государственной консерватории Узбекистана Владимира Неймера.

В концерте «Он жил в Музыке» примет участие художественный руководитель и главный дирижёр Страсбургского филармонического оркестра, маэстро Азиз Шохакимов.





В программе мероприятия — произведения Дж. Россини, Дж. Пуччини, М. Ашрафи и других композиторов.

Владимир Неймер скончался в конце 2021 года.

В течение многих лет он был концертмейстером симфонического оркестра ГАБТа и Государственной филармонии Узбекистана, где работал под руководством крупнейших дирижёров как Узбекистана, так и бывшего Союза. В 1973 году Неймер встал за пульт симфонического оркестра ГАБТа, где состоялось его становление как дирижёра. Здесь он осуществил постановку оперы «Кармен» Ж. Бизе, а также балетов «Барышня и хулиган» Д. Шостаковича, «Любовь и меч» М. Ашрафи и многих других.

Владимир Неймер был первым дирижёром, который по собственной инициативе около 20 лет назад создал эксклюзивный класс симфонического дирижирования, где обучались дети с девяти лет. Одним из выпускников этого класса стал Азиз Шохакимов.