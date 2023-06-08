В связи с неисправностью на электрических сетях высокого напряжения в Ташкенте отключён ряд насосных станций. В результате ряд жилых массивов, организаций и предприятий остался без холодной воды, сообщило предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти».

Адреса отключения подачи воды

Яшнабадский район:

махалли «Семург», «Истиклол», «Дустобод»;

Яккасарайский район:

махалли «Башлык», «Кушбеги», «Армутон» и «Дилбулок»;

Мирабадский район:

махалли «Истиклолобод», «Олтинкул», «Тонг Юлдузи», «Янгизамон», «Абдурауф Фитрат» и «Фуркат».

Ранее сообщалось об отключении электричества на целый день в отдельных частях Яшнабадского, Бектемирского, Учтепинского и Чиланзарского районов в связи с ремонтными работами, а также отсутствии электричества в некоторых частях Мирабадского и Яккасарайского районов из-за аварии на подстанции «Коканд».