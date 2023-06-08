В связи с неисправностью на электрических сетях высокого напряжения в Ташкенте отключён ряд насосных станций. В результате ряд жилых массивов, организаций и предприятий остался без холодной воды, сообщило предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти».
Адреса отключения подачи воды
Яшнабадский район:
махалли «Семург», «Истиклол», «Дустобод»;
Яккасарайский район:
махалли «Башлык», «Кушбеги», «Армутон» и «Дилбулок»;
Мирабадский район:
махалли «Истиклолобод», «Олтинкул», «Тонг Юлдузи», «Янгизамон», «Абдурауф Фитрат» и «Фуркат».
Ранее сообщалось об отключении электричества на целый день в отдельных частях Яшнабадского, Бектемирского, Учтепинского и Чиланзарского районов в связи с ремонтными работами, а также отсутствии электричества в некоторых частях Мирабадского и Яккасарайского районов из-за аварии на подстанции «Коканд».