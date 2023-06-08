Незаконные действия отдельных сотрудников органов внутренних дел, в том числе случаи применения пыток, вновь вышли на повестку дня после гибели в результате предполагаемых пыток мужчины в ОВД Букинского района Ташкентской области.

Общенациональное движение «Юксалиш», опираясь на мнение широкой общественности и экспертов сферы, опубликовало 10 рекомендаций по искоренению пыток в системе ОВД.

«Вопрос превращения органов внутренних дел в народную и гуманную систему остаётся серьёзным в повестке дня государства», — заявили в движении. «Подобные случаи противоречат принципам гуманности и приоритета достоинства человека», — отметили в «Юксалиш».

Предложения «Юксалиш»

1. В первую очередь необходимо, чтобы руководство Министерства внутренних дел предоставило общественности подробную информацию о последних событиях и конкретный план по искоренению пыток в системе.

2. Внедрить практику персонального информирования общественности руководством МВД о каждом факте применения пыток и иных случаях, унижающих честь и достоинство человека.

3. Ввести обязательную практику получения у задержанного по подозрению в совершении преступления расписки о разъяснении ему прав простыми словами.

4. Закрепление в законодательстве права лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, на незамедлительное удовлетворение ходатайства о встрече с прокурором.

5. Создание онлайн-базы данных в целях обеспечения содержания арестованных (заключённых) в местах, официально признанных местами содержания под стражей, открытости информации о местах их содержания для заинтересованных лиц, в том числе родственников, друзей и общественных организаций;

6. Незамедлительно внести в парламент законопроект, предусматривающий ответственность за несовершение действий, связанных с применением «правила Миранды» при задержании человека.

7. Разработать в рамках национального превентивного механизма постоянно действующий механизм по организации мониторинговых посещений представителей общественности в изоляторы временного содержания и места содержания под стражей органов внутренних дел.

8. Пересмотр системы набора, подготовки и переподготовки сотрудников органов внутренних дел, в частности, знание сотрудниками соответствующих структур прав участников уголовного процесса, а также стресс-тестирования психологического состояния сотрудников.

9. Создание общественных советов при каждом государственном органе, имеющем полномочия по задержанию и содержанию под стражей, разработка механизмов проведения советами регулярных общественных консультаций и мониторинга об обеспечении и ненарушении прав человека при деятельности соответствующего госоргана.

10. Организация открытых и выездных судебных заседаний по делам о пытках, унижении чести и достоинства человека, вызвавших общественный резонанс, широкое внедрение практики их онлайн-трансляции через средства массовой информации.

Ранее в офисе омбудсмана заявили: «Ситуация, произошедшая вчера в Букинском районе, подтверждает, что пытки по-прежнему допускаются в следственных процессах».

В заявлении пытки называются «болезнью организма общества», для лечения которой нужна прозрачность системы МВД. «Подозреваемые или обвиняемые не должны быть избитыми и умирать во время дознания и расследования», — подчёркивается в заявлении.

«Пытки являются нарушением основных прав человека. [Это] действие, направленное на уничтожение человека, оказывающее на человека длительное психологическое воздействие», — отмечается в заявлении.

В ноябре прошлого года после смерти 15-летнего мальчика, помещённого в здание ОВД в Коканде, блогер и публицист Шокир Шарипов устроил пикет с требованием отставки главы МВД Пулата Бобожонова. Он заявил, что МВД за последние годы так и не предприняло серьёзных реформ, а в зданиях ОВД продолжают умирать люди.