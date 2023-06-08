Только за один день 2 июня в Узбекистане было выявлено пять случаев самоубийств. Получив данные об этом от источника, «Газета.uz» направила запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры, где подтвердили информацию.

В этот день в четырёх областях были найдены повешенными двое мужчин и две женщины, а один мужчина выпрыгнул из окна.

Согласно полученной информации, в Акалтынском районе Сырдарьинской области 49-летний мужчина был найден повешенным на балконе своего дома на верёвке для скота.

В Кызылтепинском районе Навоийской области на рабочем месте был найден повешенным 45-летний сторож одной из компаний.

Житель Навои, 79-летний пенсионер выпрыгнул из окна на пятом этаже своего дома. От полученных травм он скончался на месте.

52-летняя жительница Нарынского района Наманганской области была найдена повешенной на петле из металлической проволоки в хлеву во дворе своего дома. Предполагаемая причина — ревность

В Касанском районе Кашкадарьинской области в своём доме была найдена повешенной 27-летняя женщина.

Органы прокуратуры ведут следственные действия.