8 июня Янгихаётский районный суд по уголовным делам Ташкента на выездном заседании рассмотрел административное дело о воспитательнице и студентке педагогического колледжа, проходившей практику в детсаду №122 и коловшей детей иголкой. Об этом сообщила пресс-служба Ташкентских городских судов.

Воспитательница С. Э. (1989 года рождения) и студентка третьего курса педколледжа Пахтаабадского района Андижанской области М. Р. (2003) признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 52 (умышленное причинение лёгкого телесного повреждения, не повлёкшее кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Каждой назначено наказание в виде штрафа размером 4 базовых расчётных величин (1,32 млн сумов).

В конце мая в соцсетях распространилось видео, на котором женщина показывает, что её ребёнка кололи иголкой в детском саду. Тогда стало известно, что это делала студентка педколледжа из-за того, что дети не хотели спать во время «тихого часа».

В сообщении Ташкентских городских судов говорится, что на имя главного управления дошкольного и школьного образования Ташкента направлено представление о том, чтобы оно опубликовало официальную реакцию, а также информацию об устранении причин совершения административных правонарушений и условий, им способствующих.

Кроме того, в прокуратуру района направлено письмо о проверке фактов принятия воспитателей на работу без регистрации и осуществления им выплат и даче правовой оценки.