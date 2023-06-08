Водитель автобуса маршрута 59, который 7 июня ехал с выключенным кондиционером, что стало причиной недовольства пассажиров, был привлечён к дисциплинарному взысканию, сообщает пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

В компании подтвердили, что около 10:15 водитель Олим Зокиров ехал, не включив кондиционер, и включил его после того, как пассажиры начали выражать недовольство на остановке «Сергели-7».

На опубликованном в интернете видео видно, что маленькому мальчику в салоне автобуса стало плохо и его вырвало.

Компания и ответственные лица автобусного парка №12 провели разъяснительную работу с водителями.

В сообщении говорится, что согласно внутреннему порядку компании, водители в жаркое время должны включать систему охлаждения салонов автобусов с 8:00 до 19:00.

В «Тошшахартрансхизмат» попросили пассажиров обращаться по номеру телефона доверия 1062 в случаях отключения кондиционеров и в других случаях.