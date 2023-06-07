Министерство юстиции Узбекистана разработало проект поправок в закон о безопасности дорожного движения. Он опубликован для обсуждения до 22 июня.

В пояснительной записке к проекту говорится о результатах проведённого министерством анализа местонахождения, установки, изменения и удаления дорожных знаков, а также международный опыт регулирования вопросов в этой сфере.

Изучение показало, что правовые основы и механизмы установки, изменения и удаления дорожных знаков в законодательстве чётко не прописаны. «На местах сформирована разная правоприменительная практика и имеются случаи установки дорожных знаков без необходимых оснований. Например, в 2022 году было отменено пять решений хокимов районов и городов об установке дорожных знаков», — сообщили в Минюсте.

Кроме того, нехватка дорожных знаков и их несвоевременная установка стали причиной ряда автокатастроф, указали в министерстве. В прошлом году зафиксировано 9902 аварий, из которых в 10,3% случаев причиной стало отсутствие пешеходного перехода, а в 2,2% случаев — отсутствие светофора или дорожных знаков.

«Большая часть имеющихся дорожных знаков не отвечает требованиям международных стандартов. Кроме того, на дорогах не хватает 200 тысяч знаков», — говорится в документе.

Далее, указывает Минюст, запрещающие знаки устанавливаются без предварительного уведомления участников дорожного движения. «Это приводит к совершению правонарушений или совершению дорожно-транспортных происшествий», — отмечают в министерстве.

Не созданы условия для обеспечения открытости и прозрачности при установке знаков, а также осуществления действенного общественного контроля, подчёркивают в министерстве. В частности, нет практики ведения реестра дорожных знаков и публикации их дислокации.

Ссылаясь на мировую практику, в Минюсте отметили необходимость ведения реестра знаков и открытой публикации их дислокации. При этом если знак отсутствует в реестре и его дислокация не указана, то он считается установленным незаконно и не вызывает правовых последствий.

Разработанным Минюстом проектом закона предлагается, чтобы дорожные знаки устанавливались только по решению председателя Совета министров Каракалпакстана, а также хокимов областей, районов и городов.

Минимум за 20 дней до установки запрещающего дорожного знака предлагается публиковать на сайтах местного органа власти и в СМИ уведомление для общественности с указанием причин принятия такого решения. Такая практика, в частности, действует в России, говорится в документе.

Служба безопасности дорожного движения МВД должна вести электронный реестр установленных дорожных знаков с публикацией карты их дислокации.

Запрещающие знаки, не внесённые в реестр, не должны вызывать правовые последствия, говорится в проекте. В пояснении указывается, что такая практика действует в Норвегии, России, Казахстане, Беларуси и других странах.

Дополнительно предлагается включить в закон норму о том, что при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог должны учитываться все мероприятия, связанные с безопасностью дорожного движения, защитой окружающей среды и обеспечением прав людей с инвалидностью.

Ссылаясь на данные Всемирного банка, разработчики указывают, что в Ташкенте 85% зданий и социальной инфраструктуры не приспособлены для использования людьми с инвалидностью.