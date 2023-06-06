Минимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних планируется снизить с 6 месяцев до 1 месяца. Поправки в Уголовный кодекс Узбекистана обсуждают депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Во вторник депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении проект закона о внесении изменения и дополнения в статьи 77 и 85 Уголовного кодекса в связи с дальнейшей либерализацией уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних.

Сейчас статьёй 85 УК (лишение свободы) установлен срок лишение свободы для несовершеннолетних от 6 месяцев до 10 лет, если преступление не является особо тяжким.

Предлагаемое изменение в статью 77 предусматривает, что лицо, отбывшее назначенное наказание за совершенное преступление в несовершеннолетнем возрасте, не будет признаваться судимым.

Как отмечалось на заседании, это позволит человеку избавиться от клейма «осуждённого» за преступление, совершенное до совершеннолетия, и начать новую жизнь.

Проект поправок должен пройти второе и третье чтение, чтобы считаться принятым законом.