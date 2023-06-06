Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе пребывания в Самарканде во вторник ознакомился с презентацией мастер-плана «современного» массива «Ширин», сообщила пресс-служба главы государства.





«Эта махалля расположена недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан. Здесь планируется построить современный массив в продолжение созидательной работы, осуществлённой в Самарканде в последние годы. Для этого выделено 389 га земли», — говорится в сообщении.





Согласно проекту, на территории массива будут многоквартирные дома, школы и детские сады, поликлиники, спортивные и развлекательные объекты, торговые комплексы.

Для связи города с новым массивом будут построены мосты и дороги, необходимая инфраструктура и коммуникационные сети.





«Глава государства дал указания по совершенствованию проекта на основе градостроительного опыта, расширить масштаб социального обслуживания», — отмечается в сообщении.

В презентации участвовали премьер-министр Абдулла Арипов и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.