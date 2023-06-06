6 июня Чиракчинский районнный суд по уголовным делам Кашкадарьинской области вынес приговор 52-летнему руководителю семейного детского дома №1 К. Т., который признан виновным в изнасиловании 13-летней воспитанницы. «Газета.uz» писала о ситуации в апреле.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана, судебный процесс проходил под председательством судьи А. Ташева в закрытом режиме.

К. Т. приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование: лица, не достигшего 18 лет) и прежней редакцией (действовала до 11 апреля) части 2 статьи 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, сопряжённые с применением насилия или угроз). При назначении наказания учитывалась статья 59 УК (назначение наказания при совершении нескольких преступлений).

В Верховном суде напомнили, что согласно статьям 73 и 74 УК к лицам, осуждённым по указанным выше статьям, не применяются условно-досрочное освобождение и замена наказания более мягким.

Мы писали, что приёмная семья, в которой было совершено преступление, приняла на воспитание восемь детей-сирот. Девочка, которую изнасиловал глава семейного детдома, забеременела, он заставил её сделать аборт.