В сфере обращения твёрдых бытовых отходов в Узбекистане будут внедрены новый порядок и механизмы на основе принципов «ноль отходов» (Zero waste). Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 31 мая о трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды.

Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата поручено до 1 сентября внести в правительство проект программы комплексного управления бытовыми отходами.

Указом предусмотрен переход на раздельный сбор и вывоз бытовых отходов в зависимости от их видов.

Намечено внедрение в сферу практики циркулярной экономики — вновь образующиеся отходы должны перерабатываться (recycling) или сжигаться на максимальном уровне без направления их на полигоны.

Указом запланировано поэтапно добиться полной переработки и сжигания отходов на всех действующих полигонах.

Излишки тепловой или электрической энергии, получаемой в результате сжигания отходов, будут направляться на удовлетворение потребностей населения и производства на действующие энергетические и коммуникационные сети в счёт оплаты, в том числе с применением «зелёного тарифа».

Для повышения эффективности новой системы намечено внедрение системы выделения «зелёных субсидий» из государственного бюджета.

С 1 сентября сроком на один год вводится эксперимент по осуществлению деятельности управления многоквартирными домами субъектами предпринимательства, занимающимися сбором, вывозом и переработкой отходов в Асакинском районе, городах Бухаре и Термезе.

Указом запрещается приватизация полигонов отходов. Передача в аренду территорий полигонов организациям, занимающимся переработкой отходов, их очистка и реализация высвобожденных земельных участков осуществляются Министерством экологии.