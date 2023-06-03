Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня примет участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба главы государства.

Торжественные мероприятия по случаю инаугурации пройдут в Анкаре.

В инаугурации ожидается участие глав государств и правительств, официальных делегаций и высоких гостей более чем из 70 стран.

Реджеп Эрдоган по итогам второго тура выборов 28 мая набрал более 52% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — около 48%. В первом туре 14 мая оба основных кандидата набрали менее 50%.