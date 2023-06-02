На чемпионате Азии по художественной гимнастике среди молодёжи и взрослых в Маниле (Филиппины) гимнастки Узбекистана завоевали четыре медали — три золотые и одну серебряную, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Сборная (Аделя Файзулина, Амалия Мамедова, Ясмина Мкртичева, Сабина Гадаева, Гули Насимбоева, Диана Хакимова) завоевала «золото» в групповых упражнениях среди юниоров, заработав в многоборье 55,15 баллов. На втором месте расположилась сборная Казахстана, на третьем — сборная Японии.

Ещё одно золото в командном зачёте завоевали юниорки — Анастасия Саранцева, Лола Джураева, Наталья Усова и Мишель Нестерова — по общей сумме баллов (173,30) за выступления сборной в групповых упражнениях и «индивидуалок». Второе и третье места у Казахстана и Японии соответственно.





Золото чемпионата Азии в командном зачёте завоевали сеньорки Тахмина Икромова, Ёсмина Рахимова, Эвелина Атальянц и группа — Мумтоза Исхокзода, Шахзода Ибрагимова, Ирода Садыкова, Екатерина Фетисова, Рухшона Дехконова, Наргиза Джуманиязова.

В групповых упражнениях сборная добавила «серебро» многоборья. Первое место заняла сборная Китая, третье — сборная Японии.