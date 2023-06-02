До конца 2025 года в Узбекистане в порядке эксперимента будет внедрена система прогнозирования загрязнения воздуха и раннего предупреждения населения о высоком уровне загрязнения воздуха. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 31 мая «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа». Этим указом Министерство природных ресурсов преобразовано в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Для «кардинального совершенствования системы государственного мониторинга окружающей природной среды» указом поручено до 1 октября в районах и вокруг промышленных предприятий по всей стране установить автоматизированные подстанции фонового мониторинга загрязнения воздуха.

С 1 января 2024 года вся информация с этих подстанций будет поступать в единый мониторинговый центр — геоинформационную базу данных, где данные о качестве воздуха будут визуально отображаться в режиме реального времени.

Промышленные предприятия I категории воздействия на окружающую среду до конца 2024 года (II категории — до конца 2025 года) должны установить автоматизированные подстанции мониторинга анализа выбросов в атмосферный воздух из приоритетных стойких (организованных) источников загрязнения.

В эти же сроки они должны установить новые и модернизировать действующие высокоэффективные пыле- и газоочистные устройства и локальные водоочистные сооружения. Кроме того, санитарно-защитные зоны этих предприятий должны оснастить автоматизированными стационарными наблюдательными постами.

С 1 января 2024 года проекты по строительству предприятий I и II категорий, в которых не предусмотрена установка такого оборудования, не смогут проходить экспертизу, а построенные без этого оборудования объекты не получат разрешение на ввод в эксплуатацию.

Для установки пыле- и газоочистных устройств, локальных водоочистных сооружений и автоматических систем мониторинга предприятий за счёт средств международных финансовых институтов через коммерческие банки открывается кредитная линия в размере 100 млн долларов США.

«Это дорогое оборудование, но предприятия относятся к этому ответственно, — сказал министр экологии Азиз Абдухакимов. — Поэтому предприятия получат „мягкие“ кредиты. Для этого из Фонда развития Узбекистана выделяется 50 млн долларов. Мы также начали работать с международными финансовыми институтами».

По словам Азиза Абдухакимова аналогичные требования устанавливались ещё три года назад, однако они оказались не исполненными. «И тут возникает вопрос, почему?»

С 1 июля предприятия, установившие оборудование (или погасившие 15% платежей по договору), смогут оплачивать компенсацию за загрязнение природы и размещение отходов в рассрочку на 3 года. А для предприятий, не установивших оборудование, компенсационные платежи увеличатся в 5 раз.

«Мы делаем так, чтобы установка фильтров была дешевле, чем компенсация, — сказал Азиз Абдухакимов. — Конечно, каждый раз нужно считать, но даже эта норма очень тяжело проходила. Сейчас мы увеличим в 5 раз, но в дальнейшем мы думаем, что сумма компенсационных платежей должна соответствовать сумме ущерба. Но тут проблема в том, что без установки мониторинговой системы мы не можем посчитать ущерб. Без первичных данных мы не можем принимать нужные меры и правильные решения, которые позволят улучшить экологическую ситуацию».

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности предоставит субъектам малого предпринимательства льготы на установку пыле- и газоочистных устройств, водоочистительных сооружений и автоматизированных подстанций мониторинга загрязнения окружающей среды.

В частности, предприятиям предоставят компенсацию кредитов на приобретение и установку оборудования. Кредиты должны быть выделены коммерческими банками в национальной валюте до 1 января 2016 года. Компенсация предоставляется на срок до трёх лёт по принципу «2+1» для покрытия части процентной ставки, превышающей основную, но не превышающей 30% основной ставки, (в районах и городах IV и V категорий — не превышающей 40%). При этом процентная ставка кредита не должна превышать основную ставку ЦБ более чем в 1,5 раза, а сумма кредита — 5 млрд сумов.

Кроме того, малые предприятия получат поручительство до 50% суммы кредитов, полученных в коммерческих банках до 1 января 2026 года. Для предприятий, расположенных в районах и городах IV и V категорий, размер поручительства составит до 75%. Размер кредита не должен превышать 2,5 млрд сумов.

Напомним, этим же указом президента отменяется согласование экологического мониторинга предприятий с бизнес-омбудсманом.