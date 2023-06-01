Чиланзарский районный суд по уголовным делам в Ташкенте назначил пять суток ареста студенту за сексуальное домогательство, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Проект против насилия Nemolchi.uz 30 мая опубликовал видеопранк из соцсетей. На нем молодой парень в заполненном вагоне метро накрывает своей рукой руку девушки, которая в этот момент держится за поручень. Она отстраняется, высвобождает руку и берётся за другой участок поручня. После этого блогер снова намерено касается её руки и вместе со своим знакомым, который ведёт съёмку, смеётся в камеру.

«В проект приходит множество историй о том, как девушки тяжело переживают любые домогательства в их адрес и какой они переживают из-за этого стресс и панику. А из-за страха и стеснения в большинстве случаев не могут даже попросить о помощи или вызвать милицию. А этим тик-токерам смешно», — отметили в проекте.





Сам студент обратился к пользователям соцсетей, которые поделились видео и указали на домогательство, и заявил, что он опубликовал ролик «не ради просмотров». По его словам, ролик был опубликован как «пранк», «прикол». Он заявил, что раньше публиковал только «хороший контент» и впервые оказался в такой ситуации, за что попросил прощения.

Суд 1 июня рассмотрел дело студентов Т. Р. (2001 года рождения, уроженец Кашкадарьи) и К. К. (2001, уроженец Андижанской области). Судья посчитал, что они совершили правонарушение по статье 41−1 Кодекса об административной ответственности (сексуальное домогательство), и назначил по 5 суток ареста с учётом обстоятельств, отягчающих административную ответственность.