27-летний молодой человек скончался от полученных травм, которые ему нанёс 21-летний знакомый из-за ссоры во время игры в футбол. Об этом сообщила пресс-служба УВД Бухарской области.

Инцидент произошёл 29 мая в 22:30 на площадке для мини-футбола в махалле «Кулолон» в кишлаке Бахауддин Накшбанд. Молодые люди поссорились, в результате чего один из них нанёс другому удары по лицу и телу, которые судмедэкспертиза позднее определила как тяжкие.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.