В Ташкенте скончался молодой человек, который спрыгнул с четвёртого этажа в ОВД Чиланзарского района, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

22 мая примерно в 4:30 в Ташкенте был остановлен автомобиль Gentra, которым управлял житель Сурхандарьинской области Х. Т., 2002 года рождения. При осмотре в автомобиле было обнаружено 53,52 гр гашиша, после чего его доставили в УКД ОВД Чиланзарского района.

В отношении Х. Т. возбудили дело по статье 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами) Уголовного кодекса Узбекистана.

В этот же день, в 18:50, когда молодого человека вели в служебную комнату, он попросился в туалет, который находился на четвёртом этаже. По данным МВД, там он вылез в окно и спрыгнул. В министерстве отметили, что этот момент был зафиксирован камерами наблюдения.

Сотрудники УКД ОВД доставили задержанного в филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, перелом черепа, гематомы на теле». Через неделю, 29 мая, он скончался в больнице.

По сообщению издания Kun.uz, у Х. Т. были непростые отношения с семьёй и он уже несколько лет жил далеко от дома в Ташкенте, почти не контактировал с родными. После того, как его задержали, никто молодого человека не навещал.

29 мая следователь ОВД Чиланзарского района позвонил родственникам парня и сообщил им, что тот скончался, не приходя в сознание.

«Женщина, с которой я разговаривал в больнице, сказала, что на теле не было ни одного перелома, травмы были только на лице и голове. Неужели человек, который упал с четвёртого этажа, даже руку не сломает? Кроме того, в ОВД заявили, что у него перелом ноги. Он был крупного телосложения, интересно, как он мог пролезть в окно в туалете. К тому же, туалет в здании ОВД. Я спросил у врачей, есть ли у них какие-то сомнения, они сказали, что своё мнение выскажут только в суде», — рассказал родственник погибшего.

Прокуратура Чиланзарского района ведёт расследование.