Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов 30 мая провёл совещание, посвящённое обсуждению работы по охране материнства и детства, имеющимся проблемам и их решению, сообщила пресс-служба министерства.

Глава Минздрава подчеркнул, что в последнее время в социальных сетях распространяется множество негативных мнений о деятельности родильных комплексов, и поблагодарил интернет-активистов за то, что они указывают «на болевые точки сферы».

«Мы должны задаться вопросом, почему беременным или их родственникам выписывают лекарства, когда государством выделяется достаточно средств на лекарственные препараты и расходные материалы. Что будет, если сам руководитель родильного комплекса допускает коррупцию и непотизм? Тогда в учреждении будет царить нездоровая атмосфера, а в коллективе начнутся разброд и беспорядок. Именно эти факторы мы видим в основе большинства жалоб на деятельность учреждений», — сказал он.

Министр также подверг критике тот факт, что большинство родов осуществляется путём кесарева сечения и в некоторых учреждениях эти операции проводит только один специалист, а другим молодым квалифицированным врачам не дают возможности. Причиной тому является вмешательство руководителя учреждения, считает он.

«На совещании был поднят ещё один важный вопрос — этика и деонтология, необходимая для работников всех областей медицины. Отмечалось, что при обращении пациенту не следует говорить: „Вас неправильно лечили“, „Вам сделали не ту операцию“, „Я все исправлю“ и т. д. » — говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения, участникам совещания представили информацию о коммуникативных стандартах для сотрудников регистратуры и приёмного отделения учреждения, а также нормах, которых следует придерживаться, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного или недовольство родственников.

В конце собрания министр раскритиковал деятельность руководителей медучреждений, на которых поступает больше всего жалоб. Ответственные лица, допустившие недостатки в своей работе, получили «строгое предупреждение».