Мультимедийная выставка-исследование «Ташкент. Архитектура исторического оптимизма» открылась в выставочном зале театра «Ильхом» 27 мая. Она повествует об архитектурных сооружениях столицы, ставших визитной карточкой города-витрины достижений социалистического Востока.





В Ташкенте около 100 зданий, построенных в стиле советского модернизма. Все они основательно преобразовали столицу, придав ей образ уникального и привлекательного города. Ташкентская телебашня, гостиница «Узбекистан», дворец «Дружбы народов», бывший кинотеатр «Панорамный», ресторан «Голубые купола», галерейный дом «Жемчуг» — эти и другие объекты строились жителями всех советских республик.





«Поворотным событием, превратившим Ташкент в одну из мировых столиц модернизма, стало землетрясение 1966 года, которое почти полностью разрушило большую часть города. Тогда было принято решение срочно восстанавливать его силами архитекторов и строителей со всего Советского Союза. Так появился урбанистический феномен, кардинально изменивший облик Ташкента. Некоторые исследователи, например, немецкий архитектор Филипп Мойзер, называют его „сейсмическим модернизмом“», — говорит Александр Фёдоров, дизайнер, исследователь эстетики архитектуры модернизма.

Александр Фёдоров.



Александр Фёдоров несколько лет занимается проектом Tashkent Modernism, в рамках которого исследует архитектурные объекты советского модернизма в период 1960—1980-х годов. Функционализм, формы и сочетание востока и запада заставили его вернуться в родной Ташкент из Москвы в 2021 году. Здесь он собрал информацию о знаковых образцах архитектуры советского модернизма, которые находятся под угрозой сноса, реновации либо уже исчезли или изменились до неузнаваемости.

Во время своего пребывания в столице он посетил около 70 зданий советского модернизма. Многие здания найти не удалось, поскольку они так и не получили охранный статус и были разрушены или растворились в современной застройке. В проект вошли самые знаковые архитектурные памятники, которые Фёдоров перенёс на авторские постеры и 3D-модели. Собранную за год коллекцию решил продемонстрировать горожанам в формате мультимедийной выставки под названием «Ташкент. Архитектура исторического оптимизма».





«После землетрясения народ большой страны помогал Ташкенту отстраиваться заново. И именно этот момент лёг в основу названия проекта. Когда люди оставили позади тёмное прошлое и поверили в светлое будущее. Ташкент как тогда, так и потом, был местом спасения, куда эвакуировали людей во время войны, где многие остались жить, а затем приехали восстановить полюбившийся некогда город. Дружба народов и „эпоха архитектуры исторического оптимизма“ переплетается в Ташкенте в лучшем её виде. Несмотря на сдержанность модернизма — это самый гуманистический период на постсоветском пространстве, потому что большая его часть была направлена на людей», — объясняет автор проекта.





На выставке представлено 19 постеров Фёдорова с изображением архитектурных сооружений, находящихся в Ташкенте. Некоторые из них давно потеряли первоначальный вид и сохранились лишь в воспоминаниях горожан, к примеру, ресторан «Зарафшан», кинотеатр «Искра», кафе «Ветерок» на крыше ЦУМа. Изображения сопровождаются именами архитекторов, годом постройки, обозначением функции здания и его фактическим адресом.

Также на основе архивных материалов из выпусков журнала «Архитектура и строительство Узбекистана» созданы 3D-модели зданий, уходящих в прошлое. Так на глазах вновь выросли чайхана «Самарканд», павильон «Хлопководство», гостиница «Чорсу» и Дом кино.





Вокруг каждого постера размещены работы фотографов, которые показывают, как архитектура взаимодействует с городом в течение времени. Всего в выставке приняли участие 30 фотографов с 98 снимками памятников советского модернизма.





«Более полугода назад я приехала в Ташкент. Долгое время искала места, где можно поснимать на фоне архитектуры. Изначально искала какие-то исторические памятники, но в ходе прогулок открыла для себя много построек советского периода. К сожалению, они постепенно исчезают из-за того, что нуждаются в ремонте или обрастают пластиковыми конструкциями. На выставке я представила свои снимки Дома молодёжи и Дворца искусств „Туркистон“, которые больше всех меня впечатлили», — рассказывает Светлана Балышова-Кузьмина, участница выставки.

Помимо экспозиции с «застывшими» кадрами зданий, выставка предлагает посетителям посмотреть ролик с фрагментами документальной хроники. Изображение сопровождают воспоминания 17 ташкентцев об этих сооружениях. Александр Фёдоров нашёл героев благодаря людской молве, и связался с ними, чтобы записать моменты жизни или события, происходившие в этих зданиях.





Так, внук Владимира Спивака — архитектора ресторана «Зарафшан», рассказывает, с какой любовью горожане посещали заведение его дедушки. Туда с разных уголков страны приходили попробовать знаменитое мороженое и блюда лучших поваров того времени. Внучка Фархода Турсунова делится историей строительства бывшего музея «Дружбы народов СССР», который преобразовали в Музей олимпийской славы. Все аудиозаписи автор планирует объединить в короткий арт-фильм с кадрами зданий и элементами национальной музыки и танцев.

Нарезка из художественных фильмов проектируются на два экрана с рельефрной фактурой.

Фото: Камила Рустамбекова.



Орнамент первого экрана повторяет оригинальный экстерьер комплекса из многоквартирных девятиэтажных домов по улице Бабура архитектора Андрея Косинского. Второй — фасад девятиэтажного дома на массиве Богкуча.

Девятиэтажки на массиве Богкуча (Ц-27). Скан из книги «Архитектура Советского Узбекистана».



За полное погружение в советскую эпоху отвечает освещение. Авторы выставки решили воссоздать освещение, которое советские архитекторы применяли в подземных переходах и станциях метро для визуального комфорта людей. В фойе театра его создали с помощью проекторов, чтобы придать постерам объём. Подписи к 15 изображениям выполнены в стиле неоновых вывесок, которые были популярны в тот период.





К атмосфере советского прошлого отсылает и играющий на фоне оригинальный саундтрек выставки «Ташкент: Фрагменты тёплого времени». Александр Фёдоров вместе с композитором Виктором Кирилловым и саксофонистом Игорем Теном вдохновились звучанием оттепельного кино. Саундтрек в жанре меланхоличного джаз-фьюжна готовится к выпуску на виниле для ценителей старины.

«Хочется, чтобы эта выставка помогла людям замечать и понимать ценность окружающих их построек. Снос зданий всё чаще становится причиной общественной активности. Хороший пример: когда гражданская осознанность в плане сохранения архитектурных памятников спасла парк „Голубые купола“. Я считаю, что все эти здания должны быть включены в список архитектурного наследия Узбекистана», — говорит Александр Фёдоров.





В планах дизайнера — выпуск книги с изображением экспозиции выставки «Ташкент. Архитектура исторического оптимизма» и историями людей, а также запись аудиогида по советскому Ташкенту на трёх языках.

Выставка, ставшая первым мероприятием в обновлённом после пожара фойе театра «Ильхом», продлится до 25 июня. Посмотреть на шедевры советского модернизма можно ежедневно с 11:00 до 22:00. Вход свободный.