В Джизаке демонтировали фундамент нового корпуса педагогического института, сообщили в пресс-службе Министерства строительства Узбекистана.

Строительство здания, рассчитанного на 2500 студентов, шло на территории махалли «Богишамол». Областная инспекция по контролю в сфере строительства провела мониторинг работ на объекте и выявила многочисленные нарушения.





«Постройка не соответствовала требованиям строительства в сейсмоопасных зонах, бетонные работы в части фундамента не соответствуют проектным требованиям согласно заключению лаборатории, заливка бетона выполнена некачественно», — отмечается в сообщении.

Инспекция выдала письменные заключения ответственным лицам по поводу нарушений при выполнении строительных работ, а некачественный фундамент был демонтирован.