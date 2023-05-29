В результате столкновения, которое произошло вечером 27 мая на границе Ирана и Афганистана, погибли по меньшей мере три человека, сообщает Al Jazeera. Иран заявил о гибели двух своих пограничников и ранении двух мирных жителей, «Талибан» признал потерю одного бойца.

Представитель МВД Афганистана Абдул Нафи Такор сообщил, что иранские пограничники обстреляли территорию афганской провинции Нимроз, после чего был открыт ответный огонь. «Ситуация находится под контролем. Исламский эмират [Афганистан] не хочет воевать с соседями», — говорится в заявлении.

Иранское государственное информагентство IRNA пишет, что обстрел начали талибы, открыв огонь по пограничному посту Сасоли. Командир этого поста был убит талибами на прошлой неделе, утверждает IRNA.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил «Талибан» в нарушении договора 1973 года о разделе воды. По словам иранских властей, талибы ограничили поток воды из реки Гильменд в засушливые восточные регионы Ирана. «Талибан» отверг это обвинение.

Река Гильменд, имеющая протяжённость более чем в 1000 километров, протекает по территории обеих стран. На афганской стороне река перекрывается плотиной для выработки электроэнергии и орошения сельскохозяйственных земель.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), за последнее десятилетие в Иране усугубилась засуха. До 97% территории страны сегодня сталкиваются с той или иной степенью засухи.