26 мая в возрасте 31 года скончалась ведущая программы «Янги давр» телеканала «Ёшлар» Нозима Маҳмудова. Об этом сообщает Союз журналистов Узбекистана.

По имеющимся данным, в этот день она перенесла операцию на сердце.

Нозима Махмудова окончила факультет английской филологии Узбекского государственного университета мировых языков.

Карьеру журналиста начала в 2013 году. Работала на телеканалах «Ташкент», «Узбекистан 24», «Севимли». В последнее время работала на канале «Ёшлар» и сотрудничала с Медиацентром Министерства сельского хозяйства.

У неё остался сын.