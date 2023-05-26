Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая ознакомился с деятельностью предприятий Чиланзарской промышленной зоны в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства. Его сопровождали и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и другие официальные лица.

«Превратить Чиланзар в индустриальный хаб»





Сегодня в промзоне действуют 510 предприятий. Президент ознакомился с предприятием пищевой промышленности, мебельным предприятием и комбинатом функционального питания. Здесь же состоялась презентация планов по развитию промышленности в районе.

«Чиланзарский район обладает огромной инфраструктурой, здесь есть много неиспользуемых зданий и гарантированный доступ к энергоресурсам. Необходимо только финансово поддержать предпринимателей, привезти зарубежные технологии и превратить Чиланзар в индустриальный хаб», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Поездка в автобусе





Затем Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 компании «Тошшахартрансхизмат». Во время декабрьского визита в автобусный парк №18, когда ташкентцам в холода приходилось подолгу ждать автобусы, он давал поручение привезти весной в столицу 1000 новых автобусов большой и особо большой вместимости.

В апреле-мае было поставлено 755 автобусов (в том числе электробусов) из Китая. В результате ежедневное количество автобусов, работающих в городе, выросло менее чем с 1000 до 1400, открыто 9 дополнительных маршрутов. В ближайшие дни привезут ещё 245 автобусов.

В городе действует 167 автобусных маршрутов. На 17 из них недавно был отменён суточный план, эти маршруты переведены на систему расчётов по пройденному расстоянию (брутто-контракты).

В июне-июле на новую систему через тендеры будут переведены оставшиеся 150 маршрутов. Это должно улучшить регулярность поездок и повысить качество обслуживания.

Президент поручил упорядочить систему оплаты за проезд, и управление движением, а также улучшить условия на остановках. В мае планировалось внедрить гибкую систему оплаты проезда со скидками при пользовании электронной системы оплаты и при пересадках в течение часа.

«Следующая задача — уменьшить пробки на дорогах и обеспечить свободное движение автобусов. Конечной целью является увеличение охвата общественным транспортом в Ташкенте до 2 миллионов пассажиров (сейчас — 1,3 миллиона — ред.)», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент сел в один из автобусов и проехался по маршруту вместе с пассажирами. В ходе поездки он поинтересовался у людей, как они обычно ездят на работу и учёбу, спросил, почувствовали ли они изменения в работе общественного транспорта. Пассажиры ответили, что изменения были заметными.

«Махалля становится реальной силой»





Далее глава государства посетил махаллю Катта Чилонзор-3, в которую входят 52 многоквартирных дома. Махалля была недавно благоустроена, здесь были высажены новые деревья, на набережной канала Анхор появились пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, обновлены электроподстанция, трансформатор и кабели низкого напряжения.

«Если махалля благоустроена, если семьи живут мирно и благополучно, будут и рост, и развитие. Именно поэтому мы наделяем этот институт дополнительными полномочиями. Сегодня махалля становится реальной силой по сокращению бедности, решению проблем занятости, вопросов молодёжи и женщин, а главное, сохранению мира в махалле», — сказал Шавкат Мирзиёев в беседе с жителями.

Прогулка в парке





После махалли Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма.

В 2019 году парк был предоставлен в аренду иностранной компании. Здесь были выполнены строительно-ремонтные работы на 12 млн долларов США, установлено 43 новых аттракциона.

Если прежде парк посещало около 30 тысяч гостей в день, после реконструкции среднее число посетителей выросло до 60 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства прошёлся по парку и побеседовал с отдыхающими.